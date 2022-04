Joana Zimmer (39) spricht offen über ihre Zeit bei The Masked Singer! Am Samstagabend musste Kandidatin Galax'Sis nach dem Zuschauervoting ihre Identität in der Gesangsshow preisgeben. Zum Vorschein kam schließlich die deutsche Sängerin Joana Zimmer, die von Geburt an blind ist. War das Singen im Kostüm eine große Herausforderung für sie? Und musste die Gesangsshow für sie angepasst werden? Das und mehr verrät Joana jetzt im Promiflash-Interview...

Viele "The Masked Singer"-Teilnehmer betonten bereits, dass man unter den Masken kaum etwas sehen kann. Hatte Joana also keinen allzu großen Nachteil durch ihre Blindheit? "Ja, wir haben vermutlich alle nicht viel gesehen. Aber einen Vorteil würde ich nicht sagen", erklärte die gebürtige Freiburgerin. "Aber grundsätzlich diese Idee, dass man eben auch hört, wer es sein könnte, hat mich gereizt. Obwohl es eine Show ist, es Fernsehen ist und es auch um das Visuelle geht, sollte man trotzdem hinhören." Das habe sie gereizt an der Show. "Ich muss sagen – und das meine ich auch so – es ist toll, dabei zu sein."

Joana hat sich bei "The Masked Singer" nicht eingeschränkt gefühlt – auch dank ihrer treuen Begleiter auf und hinter der Bühne: "Meine Space-Brüder waren immer bei mir, diese beiden Kobolde. Wir waren immer verbunden durch mein Gewächs. Das war cool, wir waren quasi eine Einheit. Sie haben mich mitgleiten lassen über die Wege und wir haben wild getanzt", offenbarte die "I Believe"-Interpretin. Die zwei seien quasi ihr Sicherheitsnetz gewesen. Eine "sicherere" Variante sei für sie nicht infrage gekommen: "Wir haben direkt gesagt: 'Nein, wir sitzen nicht. Ich kann laufen.'"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Joana Zimmer bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de