Die Zeit auf der Insel der Liebe neigt sich dem Ende zu. Drei Pärchen haben es geschafft und sich ins Finale von Love Island "geliebt". Für die Couples Léon und Leonie, Nico und Jennifer (23) und Mark und Cindy geht es heute Abend in die alles entscheidende Runde. Aber nur ein Paar kann am Ende gewinnen und mit 50.000 Euro nach Hause gehen. Vorab gibt es noch mal alle Infos rund um die finalen Couples.

Ein offizielles Paar gibt es bereits: Nico und Jenni sind fest zusammen. "Wir verkünden heute, dass wir offiziell ein Pärchen sind!", erklärte Jenni am Freitagabend gegenüber den anderen Islandern. Und auch Nico scheint sich seiner Sache sicher zu sein: "Ich habe noch sie so für eine Frau gefühlt", gestand er Jenni bereits. Aber auch Léon und Leonie sind auf einem guten Weg und turteln, was das Zeug hält. "Das hätte ich am Anfang selber nicht für möglich gehalten", verriet Leon über die Zuneigung zu seinem Couple. Und auch Leonie scheint hin und weg von dem Lüneburger zu sein. Reichen ihre Gefühle aus, um sich den Gewinn zu holen?

Das dritte Couple, das im Finale um den Sieg kämpft, sind Mark und Cindy. Nachdem der 23-Jährige sein Glück erst vergeblich bei Vanessa versucht hatte, scheinen mit der schönen Granate alle Segel in Richtung Wolke sieben gesetzt zu sein. Obwohl bisher nur einige flüchtige Küsse fielen, sind die beiden offensichtlich auf einer Wellenlänge. Reichte ihre kurze gemeinsame Zeit aus, um die Zuschauer von sich zu überzeugen und das Finale für sich zu entscheiden?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Love Island, RTL II Nico und Jennifer, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTL II / Thomas Reiner Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Kandidaten 2022

Love Island, RTL II Cindy und Mark, "Love Island"-Kandidaten

