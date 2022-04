Für Sandrine und Bocc gibt es vorerst kein Happy End. Bei Love Island durchlebte vor allem die 28-Jährige sämtliche Emotionen. Nachdem sie sich zuerst in Bucci verguckt hatte, flog dieser aufgrund seiner respektlosen Art dann aber aus der Produktion. Granate Bocc wusste die Schwäbin danach auch zu begeistern – allerdings nicht genug. Sie entcoupelte sich von dem Mechatroniker und nahm somit ihren Exit in Kauf. Mit Promiflash sprach Sandrine nun über ihre Entscheidung gegen Bocc.

Im Finale zu stehen, hätte sich für beide nicht richtig angefühlt, wie die Brünette im Gespräch mit Promiflash betonte. Dafür gab es auch einen simplen Grund: "Im Nachhinein haben wir gemerkt, dass wir uns in der Villa nicht öffnen konnten", schilderte Sandrine. Im Gegensatz zu den anderen Paaren seien sie einfach nicht weitergekommen. "Auch ich persönlich war an einem Punkt, an dem ich den Schritt nicht mehr weitergehen konnte – auch wegen der Sache mit Bucci, weil man das noch klären muss", rechtfertigte die Jurastudentin ihre Entscheidung.

Diese Wahl getroffen zu haben, bereut Sandrine nicht. "Auch im Nachhinein, wo wir uns jetzt anders kennenlernen und es uns hätten vorstellen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten", merkte sie an. Zu diesem Zeitpunkt sei es richtig gewesen, sich zu entcoupeln. Nun müsse sie das Ganze noch mal von außen betrachten.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sandrine und Bucci bei "Love Island"

RTLZWEI Sandrine von "Love Island" Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Bocc und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

