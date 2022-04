Zwischen diesen beiden liegt offensichtlich eine Menge Liebe in der Luft! Madison Beers (23) Liebesleben ist in den Medien immer mal wieder ein Thema. Die hübsche Sängerin verdrehte schon so einigen Männern den Kopf. Im vergangenen Jahr wurde spekuliert, ob sie mit dem YouTuber David Dobrik (25) angebandelt habe. Doch dem soll wohl nicht so gewesen sein. Nun hat die Musikerin offenbar wieder mächtig Schmetterlinge im Bauch – wegen eines TikTok-Stars!

Die Gerüchte um eine Romanze zwischen Madison und Nick Austin (21) halten sich bereits seit Ende des vergangenen Jahres. Doch mittlerweile dürfte klar sein: Die beiden sind ganz schön ineinander verliebt! Besonders der TikToker möchte seinen Fans zeigen, wie verrückt er nach seiner Liebsten ist. Als diese im März ihren Geburtstag feierte, gratulierte er ihr mit niedlichen Worten samt Schmusefoto. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin so glücklich, dich so zu kennen, wie du bist", schwärmte der 21-Jährige via Instagram.

Aktuell tourt die Sängerin durch die ganze Welt und gibt Auftritte in ausverkauften Stadien. Austin begleitete Madison bisher auf dieser Reise und stärkte ihr nach anstrengenden Konzerten stets den Rücken. Auch in London war er mit von der Partie und überraschte seine Freundin nach ihrer Performance mit einem süßen Blumenstrauß.

Getty Images Madison Beer im Februar 2022

Instagram / nickaustin Nick Austin und Madison Beer im Oktober 2021

Instagram / nickaustin Nick Austin in Madrid

