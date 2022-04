Wie geht es den Kandidaten nach Leben leicht gemacht – The Biggest Loser? Am Sonntag lief das Finale der beliebten Abnehmshow im TV. Patrick holte sich dabei den klaren Sieg mit 94 verlorenen Kilos. Auch Nick gehörte zu den Finalisten: Bei ihm purzelten während der Show stolze 71,4 Kilo – am Ende brachte er nach einem Startgewicht von 171,8 nur noch 100,4 Kilo auf die Waage. Doch die Dreharbeiten liegen schon ein paar Wochen zurück! Konnte Nick sein neues Gewicht seitdem halten?

Im Promiflash-Interview berichtet der Abnehmshow-Kandidat: "Aktuell läuft es, würde ich sagen. Ich wiege momentan 105 Kilo. Mein Wunschgewicht wären 95 oder 90 Kilo." Größere Rückfälle habe er nicht erlebt. Zudem offenbarte Nick: "Klar habe ich jetzt nach dem Finale mal fünf Kilo zugenommen... Aber ich glaube, wenn man ein gesundes Mittelmaß zwischen gesundem Essen und Essen, das jetzt nicht unbedingt gesund ist, findet, kann man sein Gewicht gut halten."

Auf Nick trifft das Motto der Show "Leben leicht gemacht" definitiv zu: "Ich habe mein Leben zurück. Ich kann endlich ich selbst sein und mein Leben in vollen Zügen genießen", schwärmte er im Promiflash-Interview. Hattet ihr seine Abnehmreise im TV verfolgt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" – alle Folgen abrufbar auf Sat1.de.

Nick bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" 2022

Kandidat Nick nach "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Benni und Nick im Finale von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

