Zwischen ihnen fliegen wieder mal die Fetzen! Denise Bröhl und Michael Schüler kämpfen bei der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge immer noch mit um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Jedoch spitzt sich die Situation um das Paar mehr und mehr zu. In der TV-Lodge reichen oftmals schon Kleinigkeiten aus, dass es zum Streit zwischen ihnen kommt. Denise musste sich darüber schon einige Male bei ihren Mitstreitern auslassen. Nun stellte Micha sie diesbezüglich zur Rede – und es knallte erneut heftig!

In der siebten Folge herrschte zwischen dem Couple Funkstille. Im Vorfeld waren sie immer wieder aneinandergeraten. Eine Trennung, die mittlerweile auch bestätigt ist, zeichnet sich mehr und mehr ab. Denise lästerte zudem über ihren Partner hinter dessen Rücken – das bekam Micha später raus und war darüber alles andere als happy. Als der Ex-Fußballer sie deswegen um ein Gespräch bat, eskalierte das Ganze. "Nur, weil du dein Hirn nicht einschaltest", meckerte die 35-Jährige. Wutentbrannt stürmte sie aus dem Raum – das Gespräch war damit für sie beendet.

Doch der Beef ging im Interview in die nächste Runde. "Ach, halts Maul", schimpfte Denise weiter. Micha hatte mit dieser Reaktion augenscheinlich schon gerechnet. "Was sag ich? Die macht hier nur Show. Nichts anderes als Show macht sie hier", verdeutlichte der 23-Jährige. Ihre Streitigkeiten konnten sie also nicht klären, dafür entfernen sie sich immer weiter voneinander. "Wenn ich aus der Show raus bin, dann brauche ich erst mal zwei Hörgeräte", erklärte Micha.

Instagram / denise.magdalena "#CoupleChallenge"-Kandidatin Denise Bröhl

Instagram / micha_schue Michael Schüler im April 2022

privat Micha und Denise Bröhl, Reality-TV-Teilnehmer

