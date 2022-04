Die Lage um die beiden spitzt sich mehr und mehr zu! Denise Bröhl und Michael Schüler wollen in der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge ihre Team-Qualitäten als Liebespaar unter Beweis stellen. Das funktioniert bisher aber gar nicht. Stattdessen fliegen zwischen den beiden permanent die Fetzen. Nun ging der Zwist in eine neue Phase. Denise zog hinter Michas Rücken über ihn her!

Es ist deutlich sichtbar: Das TV-Experiment ist für alle Beteiligten nicht leicht. Einsamkeit, Dunkelheit und eisige Kälte setzen den Teilnehmern zu. Streitigkeiten sind da auf Dauer vorprogrammiert. Vor allem Denise zeigte sich in Folge sechs genervt – von ihrem Partner. "Bisher komme ich mir nicht so vor, als wäre ich mit meinem Partner hier, den ich als Mann ansehen kann. Das kommt mir so vor, als hätte ich meinen kleinen Bruder dabei", offenbarte sie gegenüber Sandra Soleil (29). Die 35-Jährige stellte damit abermals ihre Beziehung infrage.

"Ich will doch nicht denken, ich habe ein Kind an meiner Seite. Ich will einen Mann, auf den ich mich auch mal verlassen kann", stellte Denise im Einzelinterview klar. Augenscheinlich ist sie mit dem Engagement ihres Partners mehr als unzufrieden. "Der ist zu Hause auch verklatscht. Aber zu Hause ist das nicht so schlimm", verdeutlichte die Ex-Love Island-Teilnehmerin. Sie wolle nicht immer über ihren Freund meckern – doch er lasse ihr schlichtweg keine Wahl. Der Ex-Fußballer ist ebenfalls bedient: "Boah, sehr anstrengend. Muss ich wirklich sagen. Oft denke ich mir, ich kriege gleich einen Tinnitus, irgendwie."

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl im März 2022

Anzeige

Instagram / micha_schue Michael Schüler im April 2022

Anzeige

Instagram / micha_schue Micha und Denise

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de