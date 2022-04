Sie haben sich bei Love Island gesucht und gefunden. Schon kurz nach Jennifers (23) Einzug auf der Insel der Liebe war für Nico klar, dass sie die Frau für ihn ist – am Ende konnten die Turteltauben sogar den Sieg mit nach Hause nehmen. Doch während sie in der Show immer aufeinanderhingen, könnte in der Welt außerhalb der Flirtshow eine Sache zum Problem werden: Nico wohnt im Saarland und Jenni in Düsseldorf. Das Gewinnerpaar verriet Promiflash, wie sie ihre Fernbeziehung jetzt meistern wollen.

"Wir haben schon alles durchgesprochen", stellte Nico im Gespräch mit Promiflash direkt klar. Er habe gar kein Problem damit, die zweieinhalb Stunden zu seiner Liebsten zu fahren. "Ich werde sowieso immer zu ihr kommen, da sie über längere Strecken nicht gern Auto fährt", erklärte der 26-Jährige. Für seine Beziehung sei er nämlich bereit, alles in Kauf zu nehmen: "Ich würde auch sechs Stunden zu Jenni fahren, um sie nur eine Stunde zu sehen."

Doch die Autofahrten sind nicht das Einzige, was Nico selbstlos für seine Freundin plant. "Ich werde den Großteil des Geldes in Jennifers Musikkarriere investieren", hatte er über die Gewinnsumme von 50.000 Euro berichtet. Er wolle ihr Gesangstalent fördern und das Geld nicht für etwas anderes nutzen.

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Sieger

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico im "Love Island"-Finale

