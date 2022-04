Könnte Mark Keller (56) echt der Dornteufel bei The Masked Singer sein? Das coole Kostüm ist eines von sechs, das im Halbfinale steht. Kein Wunder: Der Promi unter der Maske begeisterte Rateteam und Zuschauer Woche für Woche mit seinem spektakulären Gesang. Viele vermuten, dass sich unter dem Dornteufel ein begabter Sänger verbirgt – genauer gesagt tippen die meisten auf Mark Keller. Aber kommt das wirklich hin?

Die meisten kennen den 56-Jährigen wohl als Schauspieler aus dem TV, aber der Tatort-Star kann tatsächlich auch sehr gut singen! So sang er die Titelmelodie der Serie "Stern des Südens", trat schon mit Helene Fischer (37) in ihrer Weihnachtsshow auf – und erst vor ein paar Tagen performte er einen Song in dem TV-Spektakel Die Passion. Vergleicht man Marks Auftritte mit denen des Dornteufels, fällt auf: Die rauchigen Stimmen klingen verdächtig ähnlich! Auch das hohe Niveau des Gesangs scheint zu passen. Ein paar Fans wollen ihn auch anhand seiner Gesten und Körperhaltung auf der Bühne wiedererkannt haben.

Doch wie sieht es mit den Indizien in den Hinweis-Clips aus? Auch hier finden sich mögliche Parallelen! So ist in einer Szene ein Fußball zu sehen: Es gibt einen Fußballspieler namens Marc Keller. In einem anderen Clip geht hinter den Hügeln in der Wüste die Sonne auf – dieser Anblick erinnert verdächtig an den Vorspann der Serie Der Bergdoktor, wo der Vater zweier Kinder seit 2018 mitspielt. An einer weiteren Stelle in den Videos sieht man, dass "35 BPM" auf einem Grammofon geschrieben steht: Mark hat exakt 35 Folgen der Serie Alarm für Cobra 11 gedreht.

Future Image / ActionPress Mark Keller, Schauspieler

ProSieben/Willi Weber Der Dornteufel bei "The Masked Singer"

Hofer, Günter / ActionPress Mark Keller bei "Die Giovanni Zarrella Show"

