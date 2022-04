Sarah Engels (29) zeigt, wie sexy man als frischgebackene Mutter sein kann! Im Dezember begrüßte sie gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (28) Töchterchen Solea. Derzeit genießt die Familie zusammen mit Alessio (6), Sarahs Sohn aus erster Ehe, einen entspannten Urlaub auf den Malediven. Die frischgebackene Mama gestand bereits, dass es ihr auch im Urlaub schwerfällt, ihre Sprösslinge abzugeben. Für diese heißen Schnappschüsse scheint sie ihre Kinder jedoch für einen Augenblick in wohlbehütete Hände gegeben zu haben.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige drei Bilder vor traumhafter Strandkulisse. Darauf trägt Sarah ein grünes Kleid mit einem Schlitz auf der linken Seite, der ihr Bein gekonnt in Szene setzt. Auf den ersten beiden Pics wirft die Sängerin ihre Haare schwungvoll nach hinten und schaut sichtlich zufrieden. Mit den Worten "Ich bin so glücklich an diesem magischen Ort zusammen mit meiner Familie sein zu dürfen", bestätigt Sarah ihren Seelenfrieden.

Und auch Julian teilte mit seinen Fans einen Schnappschuss vom paradiesischen Malediven-Strand. Liebevoll hält er seine Frau im Arm und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Im Hintergrund sieht man, wie sich die Sonne langsam dem Horizont zuneigt und den Himmel in romantischen Rottönen erstrahlen lässt.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

Instagram / julbue Julian Engels mit seiner Tochter Solea, 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

