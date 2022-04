Vanessa Bryant (39) erinnert sich an die schönen Zeiten mit ihrem Ehemann zurück. Vor etwas mehr als zwei Jahren kam Basketballspieler Kobe Bryant (✝41) bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Die ganze Welt trauerte damals mit seiner Witwe und den gemeinsamen Kindern. Besonders schrecklich: Auch Kobes Tochter Gianna (✝13) saß in dem Hubschrauber und stürzte in den Tod. Im Netz veröffentlicht Vanessa hin und wieder rührende Zeilen in Gedenken an ihre Familie. Jetzt meldete sie sich mit einer Liebeserklärung an den verstorbenen Kobe.

Auf Instagram teilte die US-Amerikanerin einen Beitrag anlässlich eines besonderen Tages. Heute vor 21 Jahren haben sie und der NBA sich das Jawort gegeben. Zu dem Jahrestag erinnerte sich die 39-Jährige an alte Zeiten und teilte deswegen ein gemeinsames Foto mit Kobe, das sie in jungen Jahren zeigt. "Ich liebe dich für immer, Baby. Schönen Jahrestag", schrieb sie zu der Aufnahme und setzte zwei Herz-Emojis dahinter.

Die Fans und Promis waren ganz gerührt von den Zeilen und sendeten Vanessa an diesem Tag besonders viel Beistand. Auch Khloé Kardashian (37) hinterließ einige Herzsymbole. "Ihr seid ein einzigartiges Paar gewesen", schrieb ein Follower außerdem unter dem Post.

Instagram / vanessabryant Ein altes Foto von Kobe und Vanessa Bryan

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

