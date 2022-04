Ist Georgina Fleur (32) bald keine Singlemutter mehr? Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hat sich noch vor der Geburt ihrer Tochter von ihrem Ex Kubilay Özdemir getrennt. Zuletzt hatte das Ex-Paar eine derart heftige Auseinandersetzung, dass der Sommerhaus der Stars-Teilnehmer handgreiflich wurde und Georgina schwer verletzte. Nun scheint sich die einstige Bachelor-Kandidatin von dem schrecklichen Erlebnis etwas erholt zu haben – und wieder nach vorne zu blicken. Etwa mit einem neuen Mann an ihrer Seite? Das deutete Georgina zumindest an...

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein Video, in dem sie einen Strauß Lilien und eine Einladungskarte präsentiert. Ihre neugierigen Fans nutzten eine anschließende Fragerunde dafür, etwas genauer nachzuhaken. "Von wem hast du die Lilien bekommen?", wollte ein Follower wissen und bekam auch eine Antwort – wenn auch etwas geheimnisvoll. "Ich habe da jemanden kennengelernt und wurde mit einem Blumenstrauß zum Abendessen eingeladen", plauderte die Dubai-Auswanderin aus. Offenbar ist Georgina ziemlich begeistert von dem unbekannten Mann. "Ziemlich charmant, oder?", schwärmte sie.

Um wen es sich bei dem mysteriösen Herren handelt, wollte der TV-Star jedoch nicht verraten. Auf Nachfrage ihrer Community postete Georgina lediglich drei Smileys, die den Finger auf den Mund legen. Immerhin präsentierte sie aber die Einladungskarte des Charmeurs. "Du hast etwas Unvergessliches an dir", schrieb der unter anderem.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im November 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

