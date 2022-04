Was für ein heißer Anblick! Vor wenigen Monate offenbarte die Moderatorin Sonya Kraus (48), dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Daher traf sie im November eine radikale Entscheidung: Sie ließ sich beide Brüste abnehmen und stattdessen Implantate einsetzen. Diese präsentierte die Blondine bereits live im TV bei der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs. Sonya ist stolz auf ihren Körper und das sieht man ihr auf den neuesten Aufnahmen auch an!

Auf Instagram teilt die 48-Jährige nun einen heißen Schnappschuss von sich vor einer traumhaften Palmenkulisse. Der pinkfarbene Bikini betont die Kurven der schönen Moderatorin perfekt. Dazu schreibt sie so humorvoll, wie man sie aus dem Fernsehen kennt: "Dieser alte Klapperkasten liebt nach wie vor Bikinis. Wer sich darüber aufregen möchte – feel free" und fügt die Hashtags #jeollerdestodoller #jetzterstrecht und #bikiniforever hinzu.

Und ihren fast 150.000 Followern scheint zu gefallen, was sie sehen. Die Moderatorin Madita van Hülsen (41) schreibt beispielsweise: "Wahnsinn. Für immer meine Wonderwoman im Bikini! Ick dreh dursch." Annett Möller (43) ergänzt sogar noch: "Der schönste alte Klapperkasten, den ich kenne!" Das ehemalige Model scheint mit seinem neuesten Bild alle vom Hocker gehauen zu haben!

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, April 2022

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Sonya Kraus 2017 in München

