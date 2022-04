Schwenkt Kanye West (44) nun etwa die weiße Fahne? Der Rapper lieferte sich mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) einen regelrechten Rosenkrieg seit der Trennung der beiden vor einem Jahr. Im Dezember trieb es der Musiker auf die Spitze, indem er ein neues Haus direkt gegenüber von dem Anwesen des Keeping up with the Kardashians-Stars kaufte. Doch nun sieht es so aus, als ob er kein Interesse mehr daran hätte, das Grundstück in nächster Zeit zu bewohnen: Kanye soll sich bisher weder Baugenehmigungen eingeholt, noch andere Arbeiten am Haus vorgenommen haben.

Kanye kaufte das Haus in Kims Nachbarschaft in Hidden Hills für umgerechnet 4,1 Millionen Euro. Die Nähe zu seiner Noch-Ehefrau begründete er damit, dass er bei seinen Kindern North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) sein möchte. Doch sein Hauptwohnsitz in Malibu liegt gar nicht so weit entfernt und wäre zum Pendeln eigentlich denkbar. Das neue Haus wirkt sehr renovierungsbedürftig, doch bisher hält der Rapper die Füße still: "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er oder sein Bauteam sich Genehmigungen für Arbeiten auf dem Grundstück einholen", behauptet TMZ und fügt hinzu: "Die Nachbarn sagen, dass sie bisher auch überhaupt keine Aktivitäten an dem Haus gesehen haben."

Aber selbst wenn der Musiker das Haus in Hidden Hills in nächster Zeit bewohnen würde, stellt sich die Frage, wie gut denn das Verhältnis zu den Nachbarn wäre? Denn mit zur Zielscheibe machte er auch den neuen Freund von Kim, Pete Davidson (28). Bei Kanyes neuestem Musikvideo zur Single "Eazy" begrub der Rapper eine wie Pete aussehende Knetfigur bei lebendigem Leibe. Nach vieler Kritik drehte der 44-Jährige ein weiteres Video, doch auch in diesem wurde der Comedian erneut angegriffen.

