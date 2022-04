Hat Patrick Eid schon wieder genug von seiner Ex Doreen Dietel (47)? Der Musikproduzent und die ehemalige Schauspielerin waren in jungen Jahren mal ein Paar. Nun trafen die beiden bei Prominent getrennt aufeinander, nachdem sie sich über 15 Jahre nicht gesehen haben. In der Show gingen die zwei sich zwischenzeitlich ziemlich auf die Nerven – etwa so sehr, dass Patrick nach der Show den Kontakt zu Doreen wieder abbrechen wird?

Nach dem Halbfinale eskalierte es zwischen Doreen und Patrick. Der Grund: Die Gastronomin fasste eine Aussage von Gigi Birofio gegenüber ihrem Ex als Beleidigung auf – das sah Patrick aber anders. "Der Gigi hat mich nie beleidigt – niemals. Der Gigi ist kein Mensch zum Beleidigen. Sie hat nur den Spaß nicht verstanden", meinte er. Daraufhin kam es zum Streit, weil Doreen sich angegriffen fühlte. "Jeder Mensch hat halt seinen Geduldsfaden. Der Faden ist halt einfach schon zu stark gespannt – und heute ist er mal gerissen", resümierte Patrick.

Offenbar ging die Auseinandersetzung dem 49-Jährigen dermaßen auf den Geist, dass er plante, den Kontakt zu seiner Ex nach der Show wieder abzubrechen. "Das Schöne ist einfach, wir werden genauso weitermachen wie vorher. Wir werden uns jetzt 30 Jahre lang nicht mehr sehen", kündigte er vor seiner Mitstreiterin Sarah Joelle Jahnel (32) an.

RTL / Seapoint Patrick Eid und Doreen Dietel bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Doreen Dietel und Patrick Eid bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Sarah Joelle Jahnel bei "Prominent getrennt"

