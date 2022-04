Diese Aussagen lässt Halle Bailey nicht einfach so stehen! Die Schauspielerin macht nicht nur eine Superfigur vor der Kamera – sie hat auch einen umwerfenden Körper. Damit ihr Body weiterhin straff bleibt, schmeißt sich die Schönheit regelmäßig in ihre Sportklamotten und legt los. Einige Fans sind trotzdem skeptisch: Sie vermuten, Halle habe vom Beauty-Doc etwas nachhelfen lassen – besonders an ihrer Brust. Doch die US-Amerikanerin dementiert: Sie hatte keine Brust-OP!

Erst machte sich Halle noch über die zahlreichen Spekulationen via Twitter lustig. Kurz darauf meldete sich die 22-Jährige dann auf ihrem Instagram-Kanal und stellte klar: "Nein, Madame, Gott hat mir diese [Brüste] gegeben!" Sie hat es offenbar satt, dass immer wieder behauptet wird, ihre Oberweite sei einzig und allein durch Implantate so prall. Im selben Atemzug verteidigte Halle auch ihre ältere Schwester Chloe – die habe nämlich ebenfalls die guten Gene und müsse für ihr Aussehen nicht durch eine Operation nachhelfen.

Erst im Februar wurde Chloe auf ihren umwerfenden Körper angesprochen. Nachdem sie sich in einem Clip im hautengen Sport-Look präsentiert hatte, behaupteten Hater, die Beauty habe nachgeholfen. Darauf reagierte die Sängerin mit den Worten: "Oh Mann, ich wünschte, ich hätte es getan – dann müsste ich nicht so hart trainieren und Diäten einhalten."

Halle Bailey im H Club in Los Angeles

Halle Bailey, Schauspielerin

Halle Bailey beim Coachella 2018

