Jetzt redet sie Klartext! Tessa Bergmeier und Elena Miras (29) bestreiten zurzeit die diesjährige Staffel von Kampf der Realitystars. Die Reise der beiden Teilnehmerinnen startete allerdings schon bei der Begrüßung nicht besonders herzlich. In Elenas Augen hätte Tessa sie nicht angemessen begrüßt – die anderen Kandidaten hingegen schon. So kam es schnell zur ersten Eskalation und die beiden gerieten aneinander. Jetzt wehrt sich Tessa und stellt gegenüber Promiflash klar, dass sie nicht allein Schuld am Streit gewesen sei.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin macht im Promiflash-Interview deutlich, was sie von ihrer Mitstreiterin Elena und den Streit mit ihr hält: "Dazu gehören immer zwei. Sie hatte von Anfang an etwas gegen mich und ich wusste erst kurz vor dem Spiel, warum sie mich die ganze Zeit attackiert hat." Der Auslöser für das Drama war anscheinend ihre kalte Begrüßung gegenüber Elena zu Beginn der Show.

Mit einer anderen Kandidatin verstand sich die Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hingegen sofort: Sharon Trovato (30). Doch die TV-Detektivin musste als erste Teilnehmerin das Format bereits verlassen. Wie hat sie die Zickerei zwischen den beiden wahrgenommen? "Tessa ist eben, wie sie ist: Sie lässt sich nichts sagen, egal ob man ihr was Gutes oder was Böses will", verriet sie Promiflash. Auch die Frage, ob der Streit eher von dem Model ausging, bestätigte sie: "Ja, definitiv. Immer wenn Elena versucht hat, etwas zu sagen, hat Tessa sie nie ausreden lassen und ist direkt an die Decke gegangen."

RTLZWEI/Paris Tsitsos Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

