Wie steht Khloé Kardashian (37) eigentlich zum Ex ihrer Schwester? Neun Jahre waren Kourtney Kardashian (43) und Scott Disick (38) zusammen. Im Jahr 2015 trennten sich die beiden nach ihrer On-off-Beziehung dann endgültig. Kourtney ist mittlerweile an Travis Barker (46) vergeben. Den gemeinsamen Kindern zuliebe versuchen Scott und sie aber, ein gutes Verhältnis beizubehalten. Doch wie verträgt sich der Rest des Kardashian-Jenner-Clans zu dem 38-Jährigen? Kourtneys jüngere Schwester Khloé gab dazu nun in der Premiere der neuen Serie der Kardashians einige interessante Einblicke.

In der ersten Folge von "The Kardashians" sprach die 37-Jährige mit Scott offen über die aktuelle Beziehung von Kourtney und Travis. Khloé und Scott hatten schon immer ein freundschaftliches Verhältnis, auch, nachdem er und ihre Schwester getrennt waren. Trotzdem betont Khloé, dass es eine "harte" Konversation mit Scott war. Dennoch ist sich Khloé sicher, dass das Gespräch für den Familienfrieden wichtig war: "[...] wir sind alle eine Familie und Kommunikation kann alles lösen" beteuerte sie.

Bei ihren Fans wurde die 37-Jährige für die Art und Weise, wie sie mit dem Gespräch in der Show umgegangen ist, sehr bestärkt und ein Anhänger lobte sie: "Das Gespräch mit dir und Scott war WOW! Er ist so sehr gewachsen!! Du bist unglaublich, Khloé. Wir können das alle nachvollziehen. [Was für] ein großartiges und extrem hartes, ehrliches und offenes Gespräch."

Getty Images Khloé Kardashian im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

Getty Images Khloe und Kourtney Kardashian beim Angel Ball, 2016

