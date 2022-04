Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) mussten heute Abend wieder zahlreiche Challenges absolvieren! Im Rahmen der neuen Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben traten die beliebten Fernsehmoderatoren wieder einmal gegen ihren Arbeitgeber an: In mehreren Runden konnte sich das Duo Vorteile für das Finale erspielen. Aber wer konnte sich am Ende der TV-Show durchsetzen – Joko und Klaas oder doch ProSieben?

In der aktuellen Folge der beliebten Spielshow stellten sich Joko und Klaas vor dem Showdown wieder zahlreichen Herausforderungen – und dabei bekamen sie Konkurrenz von Promis wie Nelson Müller (43) oder Stefanie Giesinger (25), die für ProSieben antraten. Für das große Finale konnten sich die Entertainer insgesamt fünf von sechs möglichen Vorteilen erspielen. Das verhalf ihnen letztendlich wohl auch zum Sieg: Joko und Klaas triumphierten bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" über ihren Arbeitgeber!

Joko und Klaas konnten sich mit ihrem Sieg einen wertvollen Preis sichern – und zwar 15 Minuten Live-Sendezeit am Mittwoch um 20:15 Uhr! In der Vergangenheit hatten die Moderatoren diese Viertelstunde zur Primetime schon genutzt, um auf gesellschaftliche Themen und Problematiken aufmerksam zu machen: Im März 2021 hatte das Duo beispielsweise die wichtige Arbeit von Pflegekräften in den Mittelpunkt gerückt.

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

© ProSieben / Stefan Gregorowius Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

