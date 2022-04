Roberto Blanco (84) spricht über den Tod! Der Schlagerstar ist eigentlich die gute Laune in Person und zaubert mit seinen Liedern wie "Ein bisschen Spaß muss sein" vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Aber auch er ist sich bewusst, dass das Leben eines Tages ein Ende findet und macht sich Gedanken darum. Nun erzählte Roberto, wie er gerne das Zeitliche segnen würde.

Im Interview mit Schlager.de sprach der 84-Jährige ganz offen über den Tod. Diesbezüglich hat auch er Vorstellungen: "Was ich wünsche, ist – wenn der liebe Gott das will – ein normaler Tod. Einschlafen oder so etwas. Wäre schön, wenn der liebe Gott uns allen das gibt." Aber Roberto ist sich bewusst, dass das nicht immer so einfach geht. "Du kannst das nicht wegwischen. Jeder kommt mal dran. Sogar das gerade geborene Kind kommt mal dran. Und ein Mann mit 90 oder 95 Jahren. Oder auch mit 30", zeigte er sich realistisch.

Erst vergangenes Jahr musste Roberto eine schmerzliche Erfahrung mit dem Tod machen: Sein Bruder verstarb. "Einen Bruder zu verlieren, ist so, als würde ein Teil von einem selbst sterben. [...] Victor wird mir sehr fehlen", schrieb er damals in großer Trauer.

