So intensiv ist die Let's Dance-Zeit auch für die Trainer! Dass die Tanzshow sehr hart für die teilnehmenden Promis ist, ist längst kein Geheimnis mehr: Denn für ihre wöchentlichen Auftritte müssen die Stars täglich hart trainieren – und zwar bis jeder Schritt sitzt! Das bedeutet natürlich auch für ihre Profitanzpartner jede Menge Arbeit: Massimo Sinató (41) und Co. müssen sich zusätzlich zu den Trainingseinheiten auch noch jede Woche die neuen Choreografien überlegen! Aber wie viel Zeit beansprucht das eigentlich?

Genau diese Frage beantwortete die "Let's Dance"-Beauty Christina Luft (32) jetzt in ihrer Instagram-Story: Direkt nach den Liveshows am Freitag müssen die Profitänzer schon wieder loslegen! "Wir haben nur den Samstag dafür Zeit. Wenn ein Juryteamtanz oder so ansteht, ist dort sogar noch ein Drehtag!", erklärte die Mentorin von Mike Singer (22). In der Regel arbeite sie dann mehrere Stunden oder einfach den ganzen Tag die neue Choreo aus. "Ich bin Perfektionist... auch wenn das nicht bei jedem Partner geht", betonte sie. "Ich probiere rum, bis ich happy bin."

Auch wenn das Ganze sicherlich mächtig anstrengend ist, will Christina sich nicht beschweren: "Somit heißt es: Selbst ist die Frau! Aber ich mache das ja schon seit 14 Jahren und ich liebe es! Alle Ideen und Choreos sind dadurch allein von mir und ich bin stolz darauf!" Übrigens: Für das anschließende Einstudieren mit ihrem Promi-Schützling haben die Tanzmentoren aufgrund von Interviews und Co. meist nur vier Tage Zeit.

Getty Images Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

