Nicole Kidman (54) setzt ein flatterhaftes Statement! Die schöne Schauspielerin gehört nach vielen Jahren in der Showbranche zu den bekanntesten Frauen Hollywoods. Bei großen Veranstaltungen und Preisverleihungen begeisterte die "Australia"-Darstellerin schon in den hinreißendsten Roben der größten Designer. Doch nun sorgte die 54-Jährige mit ihrer Kleiderwahl wohl eher für Stirnrunzeln: Nicole präsentierte sich jetzt in einem Fummel mit Rollkragen und Federärmeln!

Am Sonntagabend fand in Los Angeles die Premiere von "The Northman" statt. Zur Erstaufführung ihres neuen Films schritt auch Nicole über den roten Teppich. Dabei stach vor allem ihr Look ins Auge. Die vierfache Mutter trug ein gelbes Kleid mit schwarzem Rollkragen, Glitzersteinen am Rock und orangefarbenen Federn an den Ärmeln – mit diesem wilden Styling ging sie zwischen ihren Co-Stars Alexander Skarsgard (45) und Willem Dafoe (66) definitiv nicht unter!

Während Nicole auf einen Farb- und Mustermix setzte, wählte ihr Ehemann Keith Urban (54) ein eher unauffälliges Outfit. Der Countrysänger trug einen schlichten schwarzen Anzug und dicke Boots. So posierten die zwei auch total verliebt für die Fotografen.

Getty Images Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Robert Eggers, Willem Dafoe und Anya Taylor-Joy

Getty Images Nicole Kidman in Los Angeles, April 2022

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Premiere von "The Northman"

