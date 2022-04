Na, da dauert es wohl nicht mehr lange! Ende Januar wurde offiziell, dass Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nach der Verkündung zeigte sich die Musikerin stets sexy und hüllte ihre Babykugel in ausgefallene Looks. Vor wenigen Tagen verriet die werdende Mama: Ein Kind hatten sie und ihr Liebster eigentlich nicht geplant. Doch die Freude über den Nachwuchs ist riesig, und das gilt auch für ihren Bauch. Im Schwangerschaftsendspurt gönnte sich Rihanna nun noch mal eine kleine Auszeit!

Kurz vor der Geburt genossen die werdenden Eltern nun auf Barbados die Ruhe vor dem Baby-Sturm. Laut TMZ entspannten Rihanna und A$AP Rocky am Strand und schwammen ein wenig im kristallblauen Wasser. Wie die Aufnahmen zeigen, setzte die "Umbrella"-Interpretin ihren XXL-Babybauch in einem knappen roten Bikini in Szene. Mit ihrer Familie und Freunden genoss sie die karibische Sonne in vollen Zügen.

Die Geburt ihres Sprösslings steht augenscheinlich unmittelbar bevor. Während Rihanna in der Karibik urlaubt, spekulieren ihr Fans wie verrückt: Erwartet sie einen Jungen oder ein Mädchen? Ende März erwischten Fotografen den Superstar nämlich beim Shoppen in einem Kaufhaus – dabei hatte sich die 34-Jährige eher in der Abteilung für Mädchenkleidung aufgehalten.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Rihanna im Februar 2022

Instagram / badgalriri Rihanna, Musikerin

