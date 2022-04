Wie stehen Markus Kok und Cecilia Asoro nach den Prominent getrennt-Dreharbeiten zueinander? Der Adam sucht Eva-Star hatte in der Villa der Verflossenen deutlich gemacht, dass er sich eine zweite Chance von seiner Ex-Partnerin erhofft. Er sei sich seiner Fehler während der Beziehung bewusst – und würde das ehemalige Bachelor-Girl gerne noch einmal neu kennenlernen. Doch wie ging es denn mit den beiden nach ihrem Show-Aus weiter? Promiflash hat bei Markus und Cecilia nachgehakt...

"Die Zeit hat uns rein freundschaftlich zusammengeführt und wir verstehen uns besser als je zuvor", schwärmte der Anlagenwart bei Mercedes im Promiflash-Interview. Koki wisse mittlerweile, dass die beiden nicht wirklich zusammenpassen – und habe die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback deshalb auch aufgegeben. Auch Cecilia scheint mit ihrem Ex mittlerweile viel besser klarzukommen. "Wir dürfen nicht zu viel miteinander machen, weil das manchmal doch noch anstrengend ist, [...] aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich gute Freunde geworden", meinte sie.

Nach Ende der Dreharbeiten haben die ehemaligen Turteltauben aber erst einmal Abstand voneinander gebraucht. "Das war einfach sehr viel aufeinander", gab Cecilia ehrlich zu. Nach einigen Monaten Funkstille habe sie sich aber wieder öfter mit dem Düsseldorfer getroffen – und heute verbringe sie regelmäßig Zeit mit ihm. Letztendlich sei die Beauty deshalb auch total froh, mit ihrem Ex an dem Format teilgenommen zu haben: "Sonst hätten Koki und niemals so ein Verhältnis, wie wir es jetzt haben!"

RTL / Seapoint Cecilia Asoro und Markus Kok bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Teilnehmer bei der Nominierung

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin 2022

