Sara Fuchs kehrt GZSZ schon wieder den Rücken! Erst im August des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die einstige Alles was zählt-Darstellerin fortan für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera steht. Sie verkörperte die Rolle der Miriam Behnke, die von einer Weltreise mit Luis Ahrens (gespielt von Marc Weinmann) zurück in den Kolle-Kiez kommt. Allzu lange sollte sie dort aber offenbar nicht verweilen: Sara verlässt GZSZ!

Wie RTL mitteilt, wird die 29-Jährige am 28. April um 19:40 Uhr zum letzten Mal in der Daily zu sehen sein. Mit einer hochemotionalen Geschichte sollen die Weichen für das 30-jährige GZSZ-Jubiläum am 12. Mai gestellt werden. "Ich kann schon so viel sagen: Miriams Abschied sorgt für den dramatischen und spannenden Krimi-Strang im Spielfilm", verriet die Schauspielerin.

Doch wie werden die Fans Miriams Abschied aufnehmen? Sara vermutet: "Es gibt sicherlich einige, die mit ihr mitleiden und sich sehr gewünscht hätten, dass sie bleibt. Aber es werden sich vielleicht einige Fans darüber freuen, dass Mo nun freie Bahn bei Luis hat und ihrem Glück nichts mehr im Wege steht..." Die Theaterregisseurin behält ihre Zeit bei GZSZ zumindest in guter Erinnerung: "Ich habe so viel mitgenommen und bin dankbar für die wunderbaren Erfahrungen, die ich immer mit mir tragen werde."

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Miriam (Sara Fuchs) und Bajan Linostrami (Matthias Unger) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Luis (Marc Weinmann) und Miriam (Sara Fuchs) in einer Szene bei GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Linostrami (Matthias Unger), Miriam (Sara Fuchs) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de