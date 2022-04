Sie stehen sich offenbar sehr nahe! Prinz Harry (37) wurde in die britische Königsfamilie hineingeboren. Sein Verhältnis zu seiner Familie soll mittlerweile jedoch ziemlich unterkühlt sein: 2020 hatten er und seine Frau Herzogin Meghan nämlich ihre royale Pflichten niedergelegt und sind in die USA ausgewandert. Das Verhältnis zu der Queen (95) soll darunter aber nicht gelitten haben. Harry verriet nun: Seine Großmutter vertraut ihm Dinge an, die sonst keiner weiß!

Im Interview mit der US-amerikanischen Journalistin Hoda Korb plauderte der Duke nun aus dem Nähkästchen. Dort offenbarte er, dass er zu seiner Großmutter eine sehr besondere Beziehung habe. In der vergangenen Woche hatte er die britische Monarchin zudem auch nach langer Zeit wieder auf Schloss Windsor besucht. Obwohl die Queen in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, soll es ihr bei dem Treffen sehr gut gegangen sein – Harry habe sie sogar einige Mal zum Lachen gebracht.

Ob der zweifache Vater beim 70. Thronjubiläum seiner Oma dabei sein wird, ließ er aber noch nicht durchblicken. "Ich weiß noch nicht, ob ich kommen werde. Es gibt eine Menge Probleme mit der Sicherheit und allem anderen", erklärte Harry diesbezüglich in dem Interview.

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Prinz Harry im April 2022

