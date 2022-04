Befinden sich Daniela Katzenberger (35) und Jennifer Frankhauser (29) etwa wieder im Clinch? Eigentlich schien es so, als hätten die Schwestern nach einigen öffentlichen Reibereien endlich zueinandergefunden. Doch in letzter Zeit war es verdächtig still um ihre geschwisterliche Beziehung geworden – aber nicht nur das: Die beiden entfolgten sich jetzt sogar gegenseitig auf Instagram! Offenbar wollen sie aktuell also gar nichts von dem Netz-Leben der anderen mitbekommen – und das in einer Zeit, die vor allem für Jenny eine ganz besondere ist. Die Ex-Dschungelkönigin erwartet momentan nämlich ihr erstes Baby. Bis jetzt äußerte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit aber nicht öffentlich zu Jennys Schwangerschaft. Stattdessen kam der Kultblondine jetzt aber ein bissiger Spruch über die Lippen.

