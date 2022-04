Ihr Bauch wächst und wächst! Anne Wünsche (30) erwartet nach ihren Töchtern Miley und Juna gerade ihr drittes Kind. Zusammen mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) wird die Influencerin bald ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Im Netz nimmt sie ihre Community täglich durch ihren Alltag als Schwangere mit und teilt auch fleißig Bilder ihres Babybauchs. Jetzt zeigte Anne, wie groß ihr Bäuchlein in der 30. Schwangerschaftswoche ist.

Auf Instagram postete sie eine Collage, die zeigt, wie beachtlich ihr Bauch innerhalb der letzten vier Wochen gewachsen ist. Auf beiden Fotos posiert Anne in Unterwäsche im Spiegel, um ihre Körpermitte perfekt zur Geltung zu bringen. "Ich bin grade etwas erschrocken, weil ich das Wachstum überhaupt nicht so heftig mitbekommen habe", teilte sie darunter ihre Gefühle. Die 30-Jährige habe ja immerhin noch zehn Wochen Schwangerschaft vor sich – und sei jetzt schon so kugelrund. "Wo soll das noch hinführen?", scherzte sie deshalb.

Die Fans können ebenfalls kaum glauben, wie groß der Babybauch der Dreifach-Mama in spe mittlerweile ist. "Das ist ja mal ein krasser Fortschritt! So süß" und "Deine Babykugel ist ja schon total gewachsen! Du bist so eine schöne Schwangere", schwärmten nur zwei von vielen in der Kommentarspalte unter Annes Posting.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, ehemalige BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

