Es gibt neue erschreckende Details über die Beziehung von Blac Chyna (33) und Robert Kardashian (35)! Das Model befindet sich derzeit in einem gerichtlichen Krieg mit der Familie ihres Ex-Freundes. Die einstige Stripperin wirft den Kardashians vor, die gemeinsame Show mit ihrem Verflossenen gegen ihren Willen abgesetzt und sie so um ein Vermögen gebracht zu haben. In dem Prozess wurde bisher auch die Beziehung des Ex-Paars beleuchtet und dabei kam heraus: Chyna bedrohte Rob mit einer Schusswaffe!

Wie Page Six berichtet, ereignete sich der Vorfall offenbar 2016. Rob habe damals gerade mit Freunden via FaceTime telefoniert, als seine Partnerin ihm eine Waffe an den Kopf gehalten habe. "Wenn du mich jemals verlässt...", soll sie ihm gedroht haben. Vor Gericht bestätigte Chyna nun: Sie hielt die Pistole tatsächlich an den Kopf des Kardashian-Spross' – jedoch ohne ernste Absichten. "Sie war nicht geladen. Ich würde niemals auf Rob oder irgendjemanden schießen. Es war nur ein Scherz!", gab sie an.

Für die zweifache Mutter könnte der Scherz jedoch verheerend sein. Denn ihre gewaltsamen Übergriffe wurden von den Kardashians als Grund für das Ende der TV-Show angegeben. Immerhin soll Chyna Rob 2016 außerdem mit einem Ladekabel gewürgt haben – auch das war laut der US-Amerikanerin nicht ernst gemeint: "Ich wollte seine Aufmerksamkeit."

Anzeige

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian feiern Chynas Geburtstag in Hollywood im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Blac Chyna bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Getty Images Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Travis Scott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de