Lavinia Wollny (22) bezaubert ihre Fans mit einem Baby-Update! Die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (57) ist erstmals Mama geworden: Ende Februar hat die kleine Haylie Emilia Wollny das Licht der Welt erblickt. Nachdem die frischgebackene Mutter sich zunächst zurückgehalten hatte, zeigte sie ihre Tochter Mitte April dann zum ersten Mal ihren Fans. Aus dem Urlaub grüßt Lavinia jetzt mit brandneuen schnuckeligen Aufnahmen von Haylie...

Lavinia, ihr Partner Tim Katzenbauer und Töchterchen Haylie gönnen sich gerade eine Auszeit in der Türkei. Von dort aus veröffentlichte die 22-Jährige nun zwei süße Videos auf ihrem Instagram-Profil: Hier sieht man die Kleine munter auf einer Sonnenliege vor sich hinstrampeln – besonders süß ist dabei das kleine Erdbeerkostüm, das sie anhat! Und als wäre das noch nicht putzig genug, zeigt Haylie in einem Clip ihr strahlendstes Lächeln. "Ich liebe dich so sehr, mein kleiner Sonnenschein", schwärmte ihre Mutter.

Lavinia, Haylie und Tim sind übrigens nicht die Einzigen aus dem Wollny-Clan, die aktuell in der Türkei Urlaub machen! Auch Sylvana Wollny (30), ihr Verlobter Florian Köster (33) und ihre Kids sind vor Ort! Familienoberhaupt Silvia und ihr Partner Harald Elsenbast (61) wollen sogar dauerhaft in das sonnige Land auswandern – vorher wollen sie aber erst mal ein Jahr auf Probe in der Türkei verweilen.

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Tochter Haylie Emilia

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Tochter Haylie Emilia

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Silvia Wollny und ihr Partner Harald

