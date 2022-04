Britney Spears (40) giert nach leckerem Essen! Am 11. April verkündete die Sängerin ganz überraschend, dass sie von ihrem Partner Sam Asghari (28) ein Baby erwartet. Es wird das dritte Kind der Popprinzessin. Viele Details verriet sie bisher nicht zu ihrer Schwangerschaft. Stattdessen plauderte Britney aus, dass sie versuchte Gewicht zu verlieren, bevor sie herausfand schwanger zu sein. Doch nun sei alles anders: Britney ist nur noch nach Essen zumute!

Auf Instagram spaßte die Musikerin darüber, dass ja gar nicht sie selbst, sondern ihr "kleiner Fötus" extrem hungrig sei – und seinen Hunger müsse die werdende Dreifach-Mama natürlich stillen. So lief wahrscheinlich nicht nur Britney, sondern auch ihren Followern das Wasser im Mund zusammen, als sie einige Fotos von leckeren Pizzen auf Instagram postete. "Ich bin am verhungern", schrieb die 40-Jährige zu einem der Schnappschüsse.

Mittlerweile kann die Blondine ihre Schwangerschaft also anscheinend wieder genießen. Kürzlich teilte sie mit ihren Followern auf Instagram noch ihre Ängste. So mache sie sich zum Beispiel Sorgen, wieder an einer pränatalen Depression zu erkranken. "Ich habe Angst, in dieser Welt ein Baby zu bekommen, vor allem in Amerika", offenbarte die "Toxic"-Interpretin außerdem. Grund dafür sei die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie vor allem in den USA bekäme. So wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel vier Dokumentarfilme über sie gedreht, in denen sie selbst nie zu Wort kam, meinte Britney.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Getty Images Popstar Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

