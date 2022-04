Prinz Harry (37) führt ein niedliches Familiendasein im sonnigen Kalifornien. Besonders die beiden Kinder, Archie Harrison (2) und Lilibet Diana, erfüllen ihn und seine Ehefrau Herzogin Meghan (40) mit Stolz. Die kleine Tochter erreichte inzwischen einen Meilenstein, wovon der Duke of Sussex ganz begeistert war: Sie unternahm ihre ersten Laufversuche! Doch nun verriet Harry: Ihm fällt es schwer, die Arbeit von zu Hause mit der Kindererziehung unter einen Hut zu bringen.

In einem TV-Interview mit NBC verriet der 37-Jährige, dass er Angst habe, einen Burn-out zu erleiden, während er versuche, die Welt für seine Kinder besser zu machen. "Diese ganze Arbeit von zu Hause aus ist nicht so toll, wie man es sich vorstellt. Denn es ist wirklich schwer, wenn man mit seinen Kindern am selben Ort ist. Es ist wirklich schwer, die Arbeit von den Kindern zu trennen, weil sie sich irgendwie überschneiden", schilderte der Brite ehrlich.

Immerhin ist das Mitglied des britischen Königshauses nicht auf sich allein gestellt: Seine Frau Meghan steht ihm treu zur Seite. Vor wenigen Tagen schwärmte Harry gegenüber People jedenfalls in den höchsten Tönen von seiner Herzdame. "Meg an meiner Seite zu haben, bedeutet mir alles", erklärte er glücklich.

