Könnte es für Lieselotte heute Abend tatsächlich eng werden? Die 66-Jährige versucht sich seit mehreren Wochen bei Germany's next Topmodel zu beweisen. Am Anfang hatte sie kaum Probleme, weiterzukommen. In den vergangenen Folgen musste sie jedoch oft zittern. Doch schafft sie es auch noch in die Top Ten? Einige Fans sind sich sicher, dass Lieselotte bei dieser Entscheidung gehen muss!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage (Stand 21. April, 15:30 Uhr) hervorgeht, glauben 564 Teilnehmer (40,4 Prozent), dass die einstige Sängerin in der heutigen Folge ihre Koffer packen muss. 225 (16,1 Prozent) tippen dagegen auf Lena (21). Doch auch Sophie rechnen die Zuschauer nicht die höchsten Chancen auf einen Platz in den Top Ten aus. 189 Teilnehmer (13,5 Prozent) stimmten für: "Sie wird den Einzug knapp verpassen."

Anita (21), Lou-Anne (18), Noëlla, Vanessa und Juliana bewegen sich im Mittelfeld. Luca (20) sehen die meisten dagegen schon sicher in der nächsten Runde. Nur 5 Teilnehmer (0,4 Prozent) können sich vorstellen, dass die Münchnerin gehen muss. Auch Martinas (50) und Viviens (22) Rauswurf halten die Leser mit 10 (0,7 Prozent) und 26 (1,9 Prozent) Votes für unwahrscheinlich.

GNTM-Kandidatin Lena

Sophie Dräger im April 2022

Luca, GNTM-Girl 2022

