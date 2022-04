Tammy Hembrow (27) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Vergangenes Jahr im Dezember verkündete die gebürtige Australierin, dass ihr Partner Matt Poole und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Aus einer früheren Beziehung hat die Youtuberin bereits zwei Kinder: Wolf und Saskia. Seitdem erfreut die hübsche Blondine ihre Community auch immer wieder mit Schnappschüssen von ihrer runden Körpermitte. Wie sehr Tammy ihren wachsenden Babybauch mag, brachte sie nun mit einigen neuen Pics zum Ausdruck.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schwangere jetzt eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie ihren XXL-Bauch perfekt in Szene setzt. In einem seidenen Oberteil, das nur mit einer kleinen Kette über den Brüsten zusammengehalten wird, posierte Tammy vor einer malerischen Landschaft. "Es bleibt mir nicht mehr viel Zeit mit dieser Kugel – also glaubt mir: Ich werde sie bei jeder Gelegenheit zur Schau stellen", schrieb die 27-Jährige zu ihrem Beitrag. Auch in ihrer Story teilte die Influencerin einen kurzen Clip, in dem sie ihre kugelrunde Körpermitte liebevoll streichelt.

Aktuell befindet sich die Netz-Persönlichkeit mit ihrer kleinen Familie im Urlaub auf den Malediven. Von dem vermutlich letzten Trip zu viert teilte Tammy ebenfalls jede Menge Aufnahmen mit ihrer Community. So veröffentlichte sie beispielsweise ein Pic, auf dem sie sich mit Matt, Wolf, Saskia und ihrem Baby im Bauch ablichten ließ. Auch ein Foto im Bikini postete die Fitness-Liebhaberin stolz.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2022

