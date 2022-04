Man sagt, in jedem Witz steckt ein Stückchen Wahrheit – auch in diesem von Dax Shepard (47)? Der Schauspieler ist seit Jahren mit Kristen Bell (41) verheiratet. Die zwei gemeinsamen Kinder scheinen ihr Familienglück komplett zu machen. Wie verliebt sie ineinander sind, beweisen sie eigentlich immer wieder auf Social Media. Jetzt teilte Dax aber ein Bild von seiner Liebsten, auf dem sie mit Luke Grimes (38) kuschelt: Darunter sprach er von seinem Liebes-Aus mit Kristen!

Auf Instagram postete er den besagten Schnappschuss und schrieb in der Bildunterschrift: "Also, das ist das Ende meiner Ehe. Ich wünsche euch beiden das Beste und ich gebe keinem von euch die Schuld. Es war ein fairer Kampf." Ganz offensichtlich war das aber nur ein Scherz von Dax, den Kristen selbst nicht unkommentiert ließ.

"Willkommen in der Familie Luke – und Dax, wie immer, danke für deine Unterstützung", schrieb Kristen zu dem Beitrag und deutete an, nun zwei Ehemänner zu haben. Ihre Fans feiern den Witz und können wohl verstehen, dass sie sich so nah an Luke ankuschelt. "Man kann ihr nicht mal böse sein", meinte ein Abonnent.

Instagram / daxshepard Kristen Bell und Luke Grimes, Schauspieler

Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren Töchtern

