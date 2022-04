Amira Pocher (29) macht sich Sorgen um ihre Figur! Die Moderatorin schwingt zurzeit bei Let's Dance wöchentlich das Tanzbein. Das harte Training mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (41) und die stressigen Liveshows machen sich auch auf der Waage bemerkbar: Drei bis vier Kilo hat die Frau von Oliver Pocher (44) bereits abgenommen. Doch sollte sie bei der Show einmal rausfliegen, graut es ihr: Amira hat Angst vor einem Jo-Jo-Effekt!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nach ihrem ausgiebigen Urlaub zurück. Jetzt ist ihr nämlich etwas aufgefallen: Aufgrund der einwöchigen Tanzpause und wegen des Urlaubs hat Amira wieder ein bisschen Gewicht zugelegt. "Genau das ist aber jetzt das Problem, ich mache mir so ein bisschen Gedanken, weil 'Let's Dance' kann ja jetzt jeden Freitag vorbei sein", zeigte sie sich nachdenklich. Wenn das wöchentliche Tanzen ausfällt, fehlt ihr die Ladung Sport: "Ich hab halt so Angst vor einem Jo-Jo-Effekt."

Um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, hat Amira jetzt aber einen Plan geschmiedet. "Ich möchte dem vorbeugen und unbedingt ein bisschen mehr Cardio-Training machen", verriet sie ihr Vorhaben und überlegt nun, ob sie sich ein Laufband anschaffen sollte.

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2022

