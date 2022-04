Bastian Bielendorfer (37) unterhält die Fans bei Let's Dance nicht nur mit seinen Tanzschritten, sondern auch immer wieder mit kleinen Comedy-Einlagen! Der Autor und seine Profitänzerin Ekaterina Leonova (34) versuchen Woche für Woche die Jury vom Hocker zu hauen: So richtig überzeugen konnte der Komiker Jorge González (54), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (57) mit seiner Leistung auf dem Parkett bislang allerdings nicht. Dafür bleibt er den strengen Experten garantiert mit seinem Humor in Erinnerung: Basti veräppelte Llambi jetzt vor laufender Kamera – und damit sorgte er für so einige Lacher im Netz!

Bevor Basti auf der Bühne seinen Paso doble zu "Les Toreadors" von Georges Bizet zum Besten gab, hielt er hinter der Bühne eine Ansprache: In seiner kurzen Rede zog er den Juroren Llambi durch den Kakao – und das kam besonders in den sozialen Medien gut an. "Bastian muss man einfach lieben und mögen!", "Zwei Sekunden und ich liege schon lachend unter dem Tisch" oder auch "Basti ist einfach der King", amüsierten sich beispielsweise drei Twitter-Nutzer.

Aber wie reagierte Llambi eigentlich auf Bastis amüsante Performance? Der 57-Jährige nahm es mit Humor. "Also, ich fand den Anfang da hinter der Bühne sehr stark!", betonte er und scherzte: "Das ist mir auch schon zwei, drei Punkte wert – nur das da hinten!" Im Endeffekt gab der Juror Basti für seinen Paso Doble aber nur vier Punkte. Von Jorge und Motsi bekam das Duo jeweils sechs.

Thomas Burg / ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

