Kerstin Ott (40) ist gar nicht gut auf Joachim Llambi (57) zu sprechen. 2019 nahm die Sängerin an der beliebten Tanzshow teil und sorgte dabei für eine Premiere: Sie tanzte in der Sendung erstmals als Frau mit einer Profitänzerin. Bis in die fünfte Show kam sie – dann war für die 40-Jährige Schluss. Aktuell kämpfen bei "Let's Dance" Mike Singer (22), Amira Pocher (29) und Co. um den Titel "Dancing Star 2022". Das nahm Kerstin jetzt zum Anlass, sich Chefjuror Joachim Llambi einmal zur Brust zu nehmen und sie fand dabei nur harte Worte für ihn!

Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" sprach Kerstin jetzt über ihre Zeit bei "Let's Dance". Diese Zeit habe sie nicht nur positiv in Erinnerung. Vor allem Joachims Kritik ging ihr damals sehr nahe. Der Grund: Der Wertungsrichter hatte sich bei seinem Urteil nicht alleine auf ihren Tanzstil konzentriert. Sie fühlte sich vielmehr persönlich von dem 57-Jährigen angegriffen. "Da muss man mittlerweile auch wirklich sagen: 'Leute, wir wissen es doch mittlerweile alle besser.' Wir wissen doch, dass es für die Gesundheit eines Menschen nicht gut sein kann", meinte Kerstin. Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin setzte sogar noch eine Schippe drauf: "Ich finde, was da jurymäßig abläuft, das ist auch Mobbing!"

Dennoch ist Kerstin der Meinung, dass bei dem Sender RTL wohl auch ein Umdenken stattfindet, was das Verhältnis von Show-Juroren und Kandidaten betrifft. Das sei ihrer Meinung auch der Grund dafür gewesen, warum Poptitan Dieter Bohlen (68) bei DSDS ersetzt wurde. Diese Konsequenz wünscht sie sich auch für "Let's Dance". "Ich würde mir wünschen, wenn sie ihn nicht auswechseln, dass er sich mal ein bisschen anpasst", empfahl Kerstin dem Chefjuror.

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca, 2019

Getty Images Joachim Llambi

