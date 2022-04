Alle gratulierten Queen Elizabeth II. – außer Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40)! Das britische Staatsoberhaupt feierte gestern seinen 96. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte der Palast ein aktuelles Foto der Majestät. Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sendeten im Netz Glückwünsche und nannten die Monarchin eine Inspiration. Eine wichtige Gratulation lässt bisher aber noch auf sich warten – die von Prinz Harry und Herzogin Meghan!

Während die Cambridges via Instagram gratulierten, kam vonseiten der Sussexes diesbezüglich noch nichts. Ist zwischen der Königin und den beiden etwa doch nicht alles rosig? Ende März fand zu Ehren des verstorbenen Prinz Philip (✝99) in der Westminster Abbey ein Gedenkgottesdienst statt. Der Duke und die ehemalige Suits-Darstellerin hatten an den Feierlichkeiten allerdings nicht teilgenommen. Ob das Paar zum 70. Thronjubiläum der Queen anreisen wird, ist ebenfalls nicht klar.

Seit Harry und Meghan 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt haben, sei die Beziehung zur britischen Krone unterkühlt. In einem Interview mit der US-amerikanischen Journalistin Hoda Kotb schwärmte der Prinz jedoch von der besonderen Beziehung zu seiner Großmutter. Angeblich vertraue sie ihm Dinge an, die sie sonst niemanden verrät. Zuvor hatte der 37-Jährige dem royalen Familienoberhaupt nach über zwei Jahren wieder mal einen Besuch abgestattet.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und die Queen im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Meghan und Harry der Queen noch nachträglich gratulieren werden? Nein, ich bezweifle es... Ja, da kommt bestimmt noch was. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de