Jana Windolph ist entsetzt. Die Managerin war sieben Jahre lang in einer Beziehung mit dem vor einem Jahr verstorbenen Willi Herren (✝45), doch die Beziehung ging 2016 in die Brüche. Daraufhin war der TV-Star mit Jasmin Herren (43) verheiratet, die nun auf rührende Weise an seinem Todestag an ihn erinnerte. Dieses emotionale Video ist seiner Ex Jana jedoch ein Dorn im Auge!

Gegenüber RTL ließ die einstige Gefährtin des Mallorca-Sängers jetzt Dampf ab. Denn in dem zehnminütigen Video reihte Jasmin etliche Bilder von Willi aneinander – doch darunter waren wohl auch welche, die Jana geschossen hatte! "Plötzlich sehe ich dort Fotos, die eindeutig ich gemacht habe und auf denen ich ursprünglich auch mit drauf war. Allerdings wurde ich einfach rausgeschnitten!", entrüstete sie sich.

Gegen das Video an sich hat Jana jedoch nichts – lediglich die Verwendung ihres Bildmaterials stört sie massiv. "Jasmin soll gerne trauern – aber nicht mit meinen Fotos. [...] Das finde ich respektlos. Sie soll gerne Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit nutzen. Die Enttäuschung sitzt echt tief", stellte die 44-Jährige abschließend klar.

Getty Images Willi Herren und Jana Windolph

Instagram / jasminherren78 Willi und Jasmin Herren, Reality-Stars

Instagram / janawindolph Jana Windolph, 2020

