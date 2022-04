Was für eine stylishe Bald-Mama sie doch ist! Im März hatte Leona Lewis (37) freudige Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Musikerin und ihr Ehemann Dennis Jauch werden zum ersten Mal Eltern. Anschließend präsentierte die einstige X Factor-Siegerin in lässigen Outfits stolz ihren wachsenden Babybauch. Jetzt setzte Leona ihre Kugel erneut bestens in Szene – und strahlte in einem sommerlichen Look!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen die werdende Mutter am Donnerstag in Los Angeles. In der Metropole machte die lockige Schönheit offenbar einige Erledigungen – und zeigte sich dabei in einem supercoolen Outfit. Die 37-Jährige trug ein Kleid mit Cut-outs in Altrosa, dazu kombinierte sie einen passenden Haarreif, eine weiße Bluse und weiße Sneaker. Abgerundet wurde das Styling durch eine passende weiße Tasche.

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft teilte Leona noch keine weiteren Details zu ihrem Baby. Nach einem Posting in einem babyblauen Kleid vermuteten einige Fans dann, die Sängerin bekomme vielleicht einen kleinen Jungen – ihr neuestes Outfit könnte jedoch auf ein Mädchen hindeuten.

Backgrid / Action Press Leona Lewis, April 2022

Backgrid / Action Press Leona Lewis in Los Angeles, April 2022

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Sängerin

