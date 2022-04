Bald ist es so weit: Im großen The Masked Singer-Finale erfahren die Zuschauer endlich, welche Stars sich unter den übrigen vier Kostümen verbergen! Der Dornteufel, das Zebra, die Discokugel und der Ork gehen am Samstagabend in die Endrunde – und haben noch die Chance, den "The Masked Singer"-Pokal zu ergattern. Das Zebra gehört definitiv zu den Favoriten der Fans und des Rateteams. Aber welcher Promi steckt unter dem ulkigen Kostüm?

Hier tippen die Zuschauer schon lange auf Komikerin Anke Engelke (56)! Der Grund ist wohl das lustige Naturell der Maske. Aber auch stimmlich könnte es hinkommen: Schon bei ihrem großen Auftritt in Joko Winterscheidts (43) Quizsendung Wer stiehlt mir die Show? hatte die Comedienne ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt. Wer es ebenfalls sein könnte? Sängerin Ella Endlich (37) wird im offiziellen ProSieben-Voting am zweithäufigsten getippt.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Zebra-Indizien:

- Papierflieger

- Fisch

- Schlange

- Holzpferd

- 100 Prozent Baumwolle

- Römische Ziffern elf und fünf

- Malt mit Straßenkreide zwölf Punkte und 15 Streifen

- Einblendung "LOL"

- Zebra Style Magazin

- Lernt Französisch und Englisch

- Interessiert sich für Mode und Styling

- Shirt mit der Aufschrift "Nope"

- Wohnt auf einem Abenteuerspielplatz

- "Ich liebe Dinge, die nicht fehlerfrei sind!"

- "Ich habe nicht nur Streifen, ich habe auch Punkte"

- "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!"

- "Mein Motto lautet: Das Leben bloß nicht so ernst nehmen"

- "Aus alt mach neu!"

- "Ich darf die Schule nicht vernachlässigen – ich liebe die Schule!"

- "Ein echter Kracher!"

- "Für einen kleinen Streich unter Freunden muss immer Zeit bleiben"

- "Die Welt ist nicht perfekt. Warum sollten wir es dann sein?"

- "Klamotten von der Stange kommen mir nicht in den Stall"

- "Ich bin zwar wild und frei, Hausaufgaben mag ich aber trotzdem"

- "Alles ist möglich, nur keine Langeweile"

ProSieben/Willi Weber Das Zebra bei "The Masked Singer"

TVNOW / Stefan Gregorowius Anke Engelke bei "Wer wird Millionär?"

ProSieben/Willi Weber Das Zebra bei "The Masked Singer"

