Mit dieser Schwangerschaft geht für Britney Spears (40) ein großer Traum in Erfüllung! Anfang April verkündete die Sängerin ihren Fans zuckersüße News: Sie und ihr Verlobter Sam Asghari (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für die "Toxic"-Interpretin ist es bereits Baby Nummer drei. Im Netz gibt die Pop-Prinzessin ihren Followern regelmäßig Updates zu Gelüsten und Co. Wenn es nach Britney ginge, solle ihre Schwangerschaft niemals enden!

Via Instagram schwärmte die werdende Mama: "Ich mag es wirklich, dieses kostbare Wunder in mir zu halten. Ich möchte einfach nur, dass die Zeit stehen bleibt und ich es für die Ewigkeit hier drin behalten kann", offenbarte Britney. Sie und ihr Verlobter planten schon länger Nachwuchs. Dass es nun endlich so weit ist, stimmt sie augenscheinlich überglücklich. "Etwas so Heiliges und Schönes in mir zu halten, lässt mich gesegneter fühlen als alles andere", schrieb die 40-Jährige.

Für ihr ungeborenes Kind wird sie zur Super-Mama. "Ich weiß, dass es sich schrecklich anhört, aber ich würde nicht einmal meine eigene Mutter mein Baby halten lassen, wenn es geboren ist", gestand Brit. Lynne Spears habe ihre Enkelsöhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) quasi nie auf dem Arm gehabt – Britney tat sich mit dem Abgeben ihrer Sprösslinge schwer.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Getty Images Britney Spears, Juli 2015

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

