Heute Abend werden endlich alle Geheimnisse gelüftet: Das The Masked Singer-Finale steht an! Der Dornteufel, die Discokugel, der Ork und das Zebra haben es bis in die Endrunde geschafft – und haben damit noch die Chance, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. So oder so müssen aber alle Finalisten am Ende ihre Identität preisgeben. Bei einer der Maskierungen haben Fans und Rateteam noch ein ziemlich großes Fragezeichen auf dem Zettel: Wer ist bloß der Promi unter dem Ork-Kostüm?

Fest steht: Bei dem Star unter dem Ork-Kostüm handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Frau. Den bisherigen Auftritten nach ist die Promi-Dame vermutlich eine kleine Rampensau – aber nicht unbedingt eine professionelle Sängerin. Auf Twitter und Co. werden vier Namen besonders häufig getippt: Topmodel Michelle Hunziker (45), Sängerin Sandra Nasić (45), Schauspielerin Brigitte Nielsen (58) und Stand-up-Comedienne Tahnee. Aber passen die Tipps aus den Hinweis-Clips überhaupt zu einer der Frauen?

Zum Mitraten zeigt euch Promiflash hier alle bisherigen Indizien zum Ork!

- Singt auf Italienisch, Englisch, Spanisch und Türkisch

- Spricht Deutsch mit Akzent

- Goldmedaille

- Goldener Stein

- Altes Radio

- Toilettenhäuschen

- Sumpf

- Zahnbürste

- Hummer

- Schild "Tag 420,2"

- Postkarte "Liebe Grüße aus Türkala"

- Postkarte "Liebe Grüße aus Orkalien"

- Schild "Die Märchen von Hans Christian Andersen"

- "Grüzi"

- Rotes Stirnband

- Vollmond

- Schild "Orkana Sumpffest, Steine Wettessen"

- Wäscheleine mit Baumblättern

- "Heute gibt es Orksuppe mit Steinen."

- "Er kann aber auch kultiviert sein: Wie in einem Sommernachtstraum liebt er Spaziergänge bei Vollmond."

- "Es kann nur einen Ork geben."

- "Er hat beim Steinewettessen einen Rekord aufgestellt."

- "Der Ork ist von Schluckauf geplagt."

- "Dann musst du länger als 420,2 Sekunden die Luft anhalten!"

- "Der Ork chillt am liebsten bei Orkflix und Snacks."

- "Quietscheentchen"

