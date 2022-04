Im Moment kommen die Fans der beliebten TV-Show The Masked Singer wieder so richtig auf ihre Kosten – heute Abend läuft nämlich das große Finale! Das Rateteam Rea Garvey (48), Ruth Moschner (46) und der Star-Gast Riccardo Simonetti (29) versuchen wieder zu erahnen, welche Promis unter den aufwendigen Masken stecken: Gerade kämpfen noch der Ork, die Discokugel, das Zebra und der Dornteufel um den Sieg. Doch diese Szenen bekommen die Zuschauer im TV nicht zu sehen! Promiflash weiß, was abseits der Kameras passiert...

Promiflash ist beim "The Masked Singer"-Finale in Köln mit dabei – und vor Ort waren schon so einige heitere Szenen zu beobachten. Der Rategast Riccardo kam beispielsweise besonders gut gelaunt ins Studio: Schon vor dem Beginn der Show begrüßte der Entertainer hinter der Bühne alle. Rea hat außerdem vorgesorgt und sich Verpflegung mit ans Jurypult gebracht: Unter dem Tisch versteckt der Musiker eine Tüte Chips, die er während der Werbepausen hervorholt und isst. Zusätzlich wird das Rateteam in den Pausen nicht nur immer wieder nachgeschminkt, die drei posieren während der Unterbrechungen auch fleißig für die Kameras.

Aber auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten heizen den Studiogästen in Köln total ein: Rúrik Gíslason, der sich in den vergangenen Wochen unter dem Gorilla-Kostüm versteckte, animierte das Publikum bereits mit vollem Körpereinsatz – der Ex-Fußballer klatschte und feierte mit den Gästen.

Getty Images Riccardo Simonetti beim "The Masked Singer"-Finale

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Getty Images Rea Garvey und Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

