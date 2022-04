Isabella und Aurora werden offenbar keine Freundinnen mehr! Die einstige Take Me Out-Kandidatin und die Justizvollzugsbeamtin sorgen bei "Liebe im Sinn" eher weniger mit ihrer Partnersuche, sondern eher mit ihren ständigen Streitereien für Aufmerksamkeit. Isabella ist der Meinung, dass Aurora immer wieder versucht, sich in den Vordergrund zu drängen. Auch als die Beautyberaterin weinend von ihrem Date mit Labi zurückkam, weil sie ihm von ihrer verstorbenen Freundin erzählt hatte, vermutete Isabella, dass das alles nur Show gewesen sei. Jetzt lässt sie das Ganze noch einmal Revue passieren.

Gegenüber Promiflash erzählte die 36-Jährige: "Aurora hat eine eindeutige psychische Erkrankung, die sie ernst nehmen sollte." Die 33-Jährige habe häufig überreagiert und sich auffällig verhalten. Dass sie bei ihrem Date mit Labi um ihre Freundin getrauert hatte, habe Isabella nicht gewusst – Aurora habe darüber schließlich nicht sprechen wollen. Ihre Reaktion könne sie deshalb nicht wirklich verstehen. "Außerdem hat sie mich persönlich angegriffen. Ich habe die Sendung nun gesehen und schließe daraus, dass sie mir eigentlich, obwohl sie mich beleidigt hat, furchtbar leidtut und ein armes Mädchen ist", fügte sie hinzu.

Dennoch bereut Isabella ihr Verhalten im Nachhinein nur teilweise. "Ich hätte die Klügere sein müssen und ihr Hilfe anbieten sollen, statt sie noch weiter zu provozieren. Allerdings ist sie mir permanent aus dem Weg gegangen, selbst wenn ich sie aktiv zur Rede gestellt habe", betonte die Hamburgerin. Sie vermutet, dass Aurora Angst gehabt habe, sich mit ihr auseinanderzusetzen.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Instagram / isabellamariala "First Dates Hotel"-Kandidatin Isabella Detlaf im Sommer 2020

Instagram / aurora_melody_rosaprincess Aurora, "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin 2022

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, Reality-TV-Kandidatin

