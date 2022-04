A$AP Rocky (33) machte vor wenigen Tagen Schlagzeilen: Der Rapper wurde am Flughafen von Los Angeles verhaftet – offenbar hatte die Polizei schon seit Längerem gegen den "Sandman"-Interpreten ermittelt, weil er angeblich in eine Schießerei verwickelt war. Wenige Stunden nach seiner Festnahme durfte er das Gefängnis aber schon wieder verlassen. Nun wurde A$AP erstmals nach seiner Freilassung gesichtet – in Begleitung seiner schwangeren Freundin Rihanna (34).

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, war das Paar am vergangenen Samstag bei einem abendlichen Ausflug in Los Angeles unterwegs. Der Musiker schmiss sich in einen lässigen Look, während seine Herzdame ihren Babybauch wieder gekonnt in Szene setzte – denn dieser blieb bei ihrem Styling komplett unbedeckt. Auf einigen Bildern ist zudem zu sehen, wie sie sich in den Armen liegen und Händchen halten.

Bevor die zwei zusammen abgelichtet wurden, verriet ein Insider gegenüber Us Weekly, wie es der 34-Jährigen nach der Verhaftung ihres Partners geht. "Sie konzentriert sich wirklich auf ihre Schwangerschaft und versucht nicht, sich zu sehr zu stressen", hieß es demnach. Auch betonte die Quelle, dass Rihanna zuversichtlich gewesen sei, dass alles gut ausgeht.

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

PhotosByDutch / SplashNews.com Rihanna und A$AP Rocky im April 2022

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

