Fans sorgen sich um Iris Klein (54). Zuletzt sorgten Daniela Katzenberger (35) und Jennifer Frankhauser (29), die Töchter der TV-Bekanntheit, für Schlagzeilen. Weil die beiden Influencerinnen sich entfolgt waren, hatten Follower darüber spekuliert, dass es zwischen den Schwestern mal wieder kriselt – mit mehreren doppeldeutigen Statements befeuerten die Frauen die Gerüchte. Nun sorgt aber Mama Iris für Trubel: Sie meldet sich aus dem Krankenhaus!

Auf Instagram teilte die Brünette eine Aufnahme von sich aus dem Krankenhausbett. "Alles wird am Ende wieder gut. Und wenn nicht, dann war es noch nicht das Ende. Meine Blase wird mich nun nicht mehr ärgern", schrieb die Kampf der Realitystars-Kandidatin zu dem Bild. Aber was ist passiert? Auf Anfrage ihrer Follower erklärte die dreifache Mutter: "Das war abzusehen, da ich keine Gebärmutter mehr habe. Meine Blase hat da bisschen gestreikt. Jetzt hat sie ein Netz bekommen und alles wird besser." Sie müsse noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben, freue sich aber schon wieder auf zu Hause. "Es ruckelt manchmal, wenn man in den nächsten Gang schaltet", schloss sie ihren Post ab.

Iris' Fangemeinde überschüttete sie daraufhin mit Genesungswünschen und ließen viel Liebe in der Kommentarspalte. "Oh nein, gute Besserung. Schicke dir eine herzliche Umarmung", schrieb unter anderem Iris' prominente Followerin Michelle Monballijn.

Instagram / jenny_frankhauser Dani Katzenberger, Jenny Frankhauser und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2020

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

