Lassen sich die Geissens demnächst auch in Dubai nieder? Immer mehr Stars und Sternchen zieht es in die Wüstenmetropole. Unter anderem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (33) oder auch die YouTuber Sarah (30) und Dominic Harrison (30) haben ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und leben mit ihrer Familie seither in Dubai. Nun scheinen auch Carmen (56) und Robert Geiss (58) mit diesem Auswanderungstrend zu liebäugeln. Die Jetset-Familie besichtigte eine Immobilie in Dubai – und überlegt, ihren Wohnsitz dorthin zu verlegen!

In der neuen Folge "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" begutachtet das Luxusliebhaber-Paar mit seinen Töchtern eine 910-Quadratmeter-Bleibe mit Blick auf den Burj Khalifa. Der Gedanke an einen Ortswechsel scheint Robert und Carmen schon länger zu beschäftigen. "Jetzt sind wir so lange schon dran und haben so viel angeschaut. Die Kinder sind jetzt auch in einem Alter, in dem wir sie alleine in Monaco lassen können. Also brauchen wir jetzt was", fasst der Unternehmer zusammen. Immerhin könnten sie sich für ihre Hotelrechnungen angeblich auch schon ein bis zwei Häuser in Dubai gönnen.

Ansprüche haben die gebürtigen Kölner aber eine Menge. Sowohl die Lage, das Umfeld als auch das Gefühl in der neuen Bude muss stimmen. Sollte all das zusammenkommen, hält die beiden aber nichts mehr zurück. "Dann kaufen wir das ganz schnell. Das kann auch ein Haus oder eine Wohnung in Dubai sein", merkte Carmen an.

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im März in Dubai

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss, Unternehmer-Ehepaar

