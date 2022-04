Wie die Mutter, so die Tochter! Leni Klum (17) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum (48) und startet schon seit einiger Zeit als Model voll durch. Ihr letzter großer Deal umfasst die europaweite Fila-Kampagne von Deichmann. Letztes Jahr zierte sie mit damals 16 Jahren gemeinsam mit ihrer Mama Heidi das Cover der deutschen Vogue. Schon in ihren jungen Jahren kommt das Nachwuchsmodel dem Erfolg ihrer Mutter sehr nahe. Da fragt man sich: Hat Leni ihren Erfolg einzig und allein dem guten Ruf ihrer Mutter zu verdanken?

Es ist nicht zu leugnen, dass Leni Klum die guten Gene ihrer Mutter geerbt und das Zeug zum Supermodel hat. Die Ex-Germany's next Topmodel Kandidatin Yasmin Boulaghmal (20) äußert sich exklusiv gegenüber Promiflash zu der Mutter-Tochter-Konstellation. Die Sechstplatzierte aus der letzten Staffel weist darauf hin, dass man trotz Vitamin B schließlich selbst dafür verantwortlich sei, wie man dieses nutze: "Durch ihre Mama öffnen sich Türen und sie ist durch die richtigen Türen gegangen und hat die gegebenen Chancen genutzt", stellt sie klar.

Eine Sache unterscheidet die 17-Jährige seit Neustem auf jeden Fall zumindest optisch von Mama Heidi: Vor einigen Wochen überraschte die sonst blonde Schönheit mit brauner Mähne. Zuvor war das Mutter-Tochter-Gespann bei gemeinsamen Auftritten durch ihre ähnliche Frisur kaum auseinanderzuhalten.

